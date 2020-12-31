На Кубе заражаемость коронавирусом за месяц выросла в два раза

На Кубе число подтвержденных случаев коронавируса за декабрь выросло в два раза по сравнению с ноябрем. Об этом пишет Кубинское агентство новостей со ссылкой на данные Минздрава республики.

В ноябре в сутки выявляли в среднем 48 заражений, в декабре — 108. Прирост связан с возобновлением авиаперелетов. Ожидается, что в начале 2021 года начнется вакцинация в республике.

На Кубе коронавирусом заразились 11 687, выздоровели 10 003, умерли 145 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Китай одобрил выход на рынок отечественной вакцины от COVID-19

— Колумбия получит 9 млн доз вакцины Janssen

— В Москве за сутки 6 076 человек выздоровели после коронавируса