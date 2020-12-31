Самый «продуктивный» маньяк США умер в тюрьме

В США скончался самый известный серийный убийца Сэмюэл Литтл. Об этом сообщает Associated Press.

Литтл умер на 81-м году жизни, находясь на пожизненном заключении.

В пенитенциарном управлении Калифорнии отметили, что убийца болел диабетом, а также имел проблемы с сердцем.

ФБР подтвердило вину мужчины в 50 случаях. Эксперты считают, что относительно других 43 убийств, в которых Литтл также сознался, он не лжет.

В 2014 году Сэмюэля Литтла осудили за три убийства, его приговорили к пожизненному заключению. Все жертвы были женщинами, они скончались от избиений и удушения.

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