Вакцину «Спутник V» начнут поставлять в Алжир

Власти Алжира заключили с Россией контракт на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель правительства Алжира Аммар Бельхимер уточнил, что соответствующую сделку также подтвердил глава минздрава страны.

«Алжирский Институт Пастера провел серию переговоров с российской компанией-производителем вакцины «Спутник V», продолжаются переговоры с другими сторонами», — сказал Бельхимер.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано почти 90 млн заболевших, свыше 58,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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