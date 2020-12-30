Еще 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 73 пациента с коронавирусом нового типа, сообщает городской оперативный штаб.

Общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в столице увеличилось до 11 209, следует из данных оперштаба.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мэрия Москвы назвала условия для вакцинации от COVID-19

— Москвичей не будут пускать на Красную площадь в новогоднюю ночь

— Привившимся от COVID-19 москвичам восстановят бесплатный проезд