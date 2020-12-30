Машинист метро Москвы спас упавшего на рельсы пассажира

Машинист московского метро успел спасти упавшего на рельсы пассажира, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.

Инцидент произошел на станции «Косино», машинист успел вовремя остановить поезд перед упавшим на пути мужчиной 1984 года рождения, указано в сообщении.

Мужчину осмотрели врачи, он не получил серьезных травм, рассказали в МВД. В настоящее время обстоятельства падения выясняются.

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