Машинист метро Москвы спас упавшего на рельсы пассажира
Семён Сонный
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Машинист московского метро успел спасти упавшего на рельсы пассажира, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД России.
Инцидент произошел на станции «Косино», машинист успел вовремя остановить поезд перед упавшим на пути мужчиной 1984 года рождения, указано в сообщении.
Мужчину осмотрели врачи, он не получил серьезных травм, рассказали в МВД. В настоящее время обстоятельства падения выясняются.
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