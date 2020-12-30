AP узнал, что Китай сделал гостайной исследования COVID-19

Китай сделал государственной тайной исследования коронавируса, сообщает Associated Press.

По данным СМИ, правительство страны проверяет все исследования о новой инфекции перед публикацией.

Власти КНР наблюдают за пещерами и заброшенной шахтой, где живут летучие мыши.

Ученым, которые изучают происхождение COVID-19, правительство выделяет гранты на крупные суммы.

Кроме того, персоналу предписано не передавать какие-либо данные, образцы или другую информацию, связанную с коронавирусом, сторонним учреждениям или отдельным лицам.

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