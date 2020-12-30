В Белоруссии правоохранители за декабрь задержали 750 участников протестов

В Белоруссии правоохранители задержали не менее 750 человек на протестных акциях за декабрь. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на не зарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна».

«Общее количество граждан, задержанных за участие в собраниях в течение месяца, составило не менее 750 человек», — говорится в сообщении.

По данным правозащитников, за месяц в республике были рассмотрены 700 административных дел, наложены не меньше 200 штрафов суммой около 150 тысяч белорусских рублей (более $58 тысяч).

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