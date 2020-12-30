Арестованный экс-схимонах Сергий отказывается от воды и еды

Бывший схимонах Сергий в следственном изоляторе отказывается от еды и воды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК).

Сергий объясняет свое решение не голодовкой, а постом, заявили в ОНК. Там добавили, что бывший схимонах отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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