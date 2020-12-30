В Петербурге ослабили ограничения для заведений в новогодние праздники

Власти Петербурга с 4 января продлили часы работы заведений общественного питания до 23.00.

«С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время», — говорится на сайте городской администрации.

Отмечается, что под ограничения на работу предприятий общественного питания все также не попадают производственные столовые, доставки, обслуживание навынос и заведения на вокзалах, в аэропорту и на АЗС.

2 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ограничении работы предприятий общепита, музеев, театров и организации концертов с 30 декабря по 10 января. Согласно документу, полный запрет на прием посетителей в помещениях кафе и ресторанов вводится с 30 декабря по 3 января, а с 4 декабря по 10 января обслуживание людей запрещено с 19.00 до 06.00.

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