Россия и Боливия заключили контракт на поставку вакцины «Спутник V»
Полина Рутковская
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Боливия заключила контракт с Россией на поставку вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», сообщил президент Боливии Луис Арсе.
Трансляция велась на странице главы государства в Facebook.
По словам Арсе, Боливия приобретает у России 5,2 млн доз препарата.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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