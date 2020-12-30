Московские парки будут открыты в новогоднюю ночь для посетителей

В новогоднюю ночь все городские парки Москвы будут открыты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по связям с общественностью «Мосгорпарка» Дарью Косинову.

По ее словам, традиционные мероприятия и концертные программы в этом году в новогоднюю ночь проводиться не будут из-за ситуации с коронавирусом.

«Сами парки будут открыты для посетителей. Но мы рекомендуем жителям и гостям города остаться дома, провести этот праздник с семьей», — отметила Косинова.

Она добавила, что все катки в парках 31 декабря завершат работу в 22.00, а 1 января они откроются в 10.00.

Праздничные салюты пройдут на территории трех парков — в Левобережном, Митино и Измайлово.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опасное застолье: как пережить новогоднюю ночь

— Россияне не собираются отказываться от празднования Нового года из-за пандемии

— Врач рассказала, как лучше встретить Новый год в пандемию коронавируса