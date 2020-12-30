Расследование авиакатастрофы с украинским Boeing в Иране завершено
Расследование авиакатастрофы с украинским самолетом, сбитым под Тегераном в январе текущего года, завершено. Об этом заявил министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационный портал правительства республики.
«Завершено подведение итогов (расследования) катастрофы», — сказал министр.
Он уточнил, что итоговый отчет представлен как на английском, так и на персидском языке и передан всем участвовавшим сторонам, в том числе Украине.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.
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