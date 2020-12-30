Мурашко: число пациентов с COVID-19 в России превышает миллион

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что число россиян с коронавирусом и внебольничными пневмониями превышает миллион. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, при этом 80% зараженных граждан лечатся амбулаторно. В это число также входят находящиеся в стадии диагностики пациенты.

«Их чуть больше 1 миллиона 100 человек. 80% из них лечатся амбулаторно», — произнес Мурашко.

Согласно последним данным, за весь период пандемии коронавируса в России выявили 3 105 037 случаев COVID-19. При этом 55 827 человек умерли, а 2 496 183 пациента выздоровели.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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