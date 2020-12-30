Суд арестовал на пять суток сторонника экс-схимонаха Сергия Всеволода Могучева
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил стороннику бывшего схимонаха Сергия Всеволоду Могучеву наказание в виде административного ареста на пять суток за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«[Ему назначен] административный арест на пять суток», — уточнил собеседник агентства.
Ночью 29 декабря в захваченном Среднеуральском женском монастыре был задержан бывший схимонах Сергий (Романов), ранее отлученный от Русской православной церкви, а также его сторонник Всеволод Могучев, который публиковал на YouTube-канале проповеди экс-священнослужителя.
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