Голикова призвала к отказу от алкоголя при вакцинации от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это даже не потому что это вредно или полезно. Мы же понимаем, что организм должен адаптироваться к иноагентам, к тому, что «набрасывается» на его иммунную систему. И конечно, надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь», — сказала она.

Как сообщалось, россияне, желающие защититься от коронавируса при помощи вакцинации, могут употреблять алкоголь, но не в чрезмерных количествах. По словам вице-премьера России Татьяны Голиковой, специалисты не вводят полный запрет на спиртное, а лишь рекомендуют сократить его потребление. Тем не менее есть период, в который лучше не пить вообще — три дня до введения препарата и три дня после.

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