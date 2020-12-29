В СК заявили, что бывший схимонах Сергий склонял к самоубийству монахинь

Арестованный отлученный от церкви схимонах Сергий, по данным следствия, склонял к самоубийству не менее десяти монахинь. Об этом сообщил Следственный комитет.

«Он публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству», — говорится в сообщении.

Отмечается, что призывы осуществлялись под видом религиозной идеологии христианства.

Ранее сообщалось, что взявший под контроль Среднеуральский женский монастырь бывший схимонах Сергий был арестован.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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