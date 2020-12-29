Глава РФПИ: COVID-паспорта станут частью нашей жизни в следующем году

Специальные «паспорта» о вакцинации от коронавируса нового типа будут введены в мире в следующем году, считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы безусловно видим, что это (COVID-паспорта) будет введено. Ряд стран будет вводить это быстрее, другие будут вводить более медленно <...> Эти паспорта — это то, что сейчас развивается во многих странах, и они станут частью нашей жизни в следующем году», — отметил Дмитриев.

Он предположил, что такие паспорта могут использоваться в сфере авиаперелетов наравне с системой тестирования на коронавирус.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Паспорт привитого от коронавируса будет доступен на портале госуслуг

— В Центре Гамалеи поддержали идею COVID-паспортов