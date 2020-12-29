В Великобритании за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 53 тысячи человек, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщил Минздрав страны.

Днем ранее выявили 41,3 тысячи случаев. Всего в стране заразились 2,3 миллиона, погибли 71,6 тысячи человек.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Венесуэла закупит вакцину «Спутник V» для 10 миллионов человек

— В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о российской вакцине

— Камала Харрис сделала прививку от COVID-19 вакциной Moderna