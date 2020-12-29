Собянин: Москва находится на пике заболеваемости COVID-19

Москва находится на пике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводит ТАСС.

На данный момент около 130 тысяч москвичей с коронавирусом находятся на стационарном и амбулаторном лечении, рассказал мэр города. При этом, по его словам, прививку от COVID-19 в Москве сделали уже 50 тысяч человек, еще 70 тысяч записались на вакцинацию.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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