Пункты вакцинации от COVID-19 в Москве не будут работать 31 декабря и 1 января

Пункты вакцинации от коронавируса нового типа в Москве не будут работать 31 декабря и 1 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Длинные выходные – это хорошая возможность сделать прививку, чтобы уверенно чувствовать себя в новом году. Прививочные пункты будут работать ежедневно, кроме 31 декабря и 1 января», – отметил мэр.

Собянин также призвал москвичей не откладывать вакцинацию от коронавируса.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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