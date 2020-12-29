Привившимся от COVID-19 москвичам восстановят бесплатный проезд

Москвичи, прошедшие вакцинацию от коронавируса нового типа, смогут вновь воспользоваться правом бесплатного и льготного проезда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

В частности, будут разблокированы социальные карты привившихся москвичей старшего возраста, студентов старше 18 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, указано в сообщении.

Карты будут разблокированы спустя 14 дней после получения второго компонента вакцины, отметил Собянин.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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