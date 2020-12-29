Расширен список категорий граждан для вакцинации от COVID-19 в Москве

Прививку от коронавируса нового типа смогут сделать москвичи, работающие в строительном комплексе, а также студенты старше 18 лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Запись на прививку для этих категорий граждан будет открыта с 30 декабря, указано в сообщении.

Кроме того, пройти вакцинацию от коронавируса смогут граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдения домашнего режима.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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