Депздрав Москвы оценил летальность COVID-19 с начала пандемии

За весь период пандемии летальность новой коронавирусной инфекции в Москве составляет от 2,23% до 3,83%, сообщает столичный департамент здравоохранения.

Показатель зависит от методики подсчета, пояснили в ведомстве. Так, если учитывать только случаи, в которых коронавирус стал основной причиной смерти, летальность заболевания составляет 2,23%.

Если учитывать все случаи, в которых коронавирусная инфекция была основным или сопутствующим заболеванием, летальность составляет 3,83%, указано в сообщении.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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