Следователи просят арестовать бывшего схимонаха Сергия

__is_photorep_included13419026: 1

Следователи просят арестовать бывшего схиигумена Сергия (Романова), задержанного этой ночью в Среднеуральском женском монастыре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирину Морозову.

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Романова меры пресечения на два месяца», — сказала она.

Отмечается, что суд решит вопрос об аресте в ближайшее время.

Как стало известно ранее, Сергия обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, самоуправстве и склонении к самоубийству. Наказания за данные преступления предусмотрены в статьях 148, 330 и 110.1 УК РФ.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РПЦ сожалеют, что отлученный от церкви бывший схимонах Сергий не покаялся

— Бывшего схимонаха Сергия обвиняют в склонении детей к самоубийству

— Задержанный бывший схимонах Сергий не признает вину