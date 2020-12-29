Более 1 млн россиян находятся под наблюдением из-за контактов с больными COVID-19

Более одного миллиона россиян в настоящее время находятся под наблюдением врачей из-за их контактов с лицами, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом во вторник, 29 декабря.

«В общем под наблюдением сегодня находится более миллиона человек контактных, и контроль за их изоляцией также усилен и нами, и органами внутренних дел», — уточнила она.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 55 827 человек, выздоровели 2 496 183.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова: около 98% тестов на коронавирус в России выполняются за два дня

— Полгода минимум: сколько держится эффект от вакцины

— Минздрав: пациентов с коронавирусом в России стало на 4% меньше