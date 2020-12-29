В Москве задержали замглавы ОВД «Басманный» за намерение получить взятку в 1 млн рублей

Заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы Анзор Хамыстханов задержан по подозрению в покушении на получение взятки в размере 1,1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации следствия, Хамыстханов должен был через третье лицо получить 1,1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности сотрудников одной из частных компаний за организацию проституции.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере.

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