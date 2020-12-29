Мосгорсуд приговорил к 15 годам обвиняемую в шпионаже Цуркан

Мосгорсуд приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в шпионаже бывшего члена правления «Интер РАО» уроженку Молдавии Карину Цуркан. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд приговорил: признать Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима», — вынес соответствующий приговор суд.

Отмечается также, что суд обратил в доход государства более 656 млн рублей, изъятых у обвиняемой.

Ранее Гособвинение попросило суд приговорить Цуркан к 18 годам лишения свободы по делу о шпионаже. Сообщалось, что дело слушала коллегия из трех судей в закрытом режиме, материалы были маркированы грифом «секретно».

ФСБ обвинила Карину Цуркан в передаче Молдавии данных о российских энергокомпаниях в 2018 году. В ноябре 2019 года суд арестовал банковские счета обвиняемой, где находился 451 млн рублей. В дальнейшем Цуркан была направлена в СИЗО, где ждала своего приговора.

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