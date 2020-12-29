В РПЦ сожалеют, что отлученный от церкви бывший схимонах Сергий не покаялся

В Русской православной церкви сожалеют о том, что отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) не покаялся. Об этом написал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на своей странице в Telegram.

«Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы церкви к покаянию и исправлению. Церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся», — отметил Легойда.

Ранее сообщалось, что бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали по подозрению в склонении несовершеннолетних к самоубийству (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ).

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Бывший схимонах Сергий задержан силовиками и отправлен в Москву на допрос

— Источник сообщил о задержании бывшего схимонаха Сергия

— Адвокат рассказала о причинах задержания бывшего схимонаха Сергия