Попова уточнила, как долго сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом

Иммунитет у пациентов, которые переболели коронавирусом, держится в течение шести месяцев, вакцина должна давать защиту на такой или больший период. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Сегодня наблюдения показывают, что шесть месяцев иммунитет абсолютно точно держится после заболевания, следовательно, вакцина не должна давать меньший период», — сказала она.

Попова также добавила, что, чтобы прервать эпидпроцесс, необходимо привить около 60% населения.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 078 035 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 55 265 человек, выздоровело 2 471 309 человек.

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