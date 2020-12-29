Источник: шансов найти моряков с затонувшего судна в Баренцевом море нет
Шансов найти 17 человек с затонувшего судна «Онега» в Баренцевом море нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, при поисках было обследовано порядка 500 кв. км акватории, пока безрезультатно.
«Шансов найти оставшихся 17 человек практически нет», — добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области.
На борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение. Также известно, что все члены экипажа — граждане России.
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