Получившие плацебо пациенты смогут вакцинироваться от COVID-19
Пациенты, получившие ранее плацебо, смогут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».
В Минздраве ранее заявляли, что пока не планируют раскрывать данные об участниках пострегистрационных исследований российской вакцины «Спутник V». Это касается и вакцинированных, и получивших плацебо.
Голикова подчеркнула, что те люди, которые ранее получили плацебо, получат нормальную вакцину.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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