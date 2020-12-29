Более 10 млн жителей Мексики остались без электричества из-за аварии

Более 10 млн жителей Мексики временно остались без электроэнергии, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную комиссию по электричеству страны.

Авария произошла из-за падения частоты в энергосистемах на всей территории страны.

В комиссии рассказали, что немедленно приступили к устранению последствий аварии. Менее, чем через два часа, подача электроэнергии была восстановлена на 100%.

По предварительным данным, пострадавших из-за отключения энергоснабжения нет.