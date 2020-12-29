Голикова: россияне вскоре смогут выбирать между вакцинами от COVID-19

Власти надеются, что уже в первом квартале 2021 года все россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова передает РИА «Новости».

«У них уже сейчас есть такая возможность», — сказала Голикова, пояснив, что вторая вакцина в небольших партиях — порядка 30 тысяч — уже вышла в гражданский оборот.

Вице-премьер добавила, что у россиян будет возможность выбирать с появлением каждой новой вакцины.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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