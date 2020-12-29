Источник сообщил о задержании бывшего схимонаха Сергия

Захвативший Среднеуральский женский монастырь отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) задержан для дачи показаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, правоохранители проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре.

Причиной задержания бывшего схимонаха стал видеоролик, размещенный на Youtube, где Сергий призывает своих подвижников «умереть за Россию», рассказал источник. Он добавил, что за проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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