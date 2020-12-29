В Раде отказ от «Спутника V» назвали спланированным уничтожением народа

Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал отказ украинских властей от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» спланированным уничтожением народа, передает РИА «Новости».

Однако, по мнению Рабиновича, Киев «обязан вернуться к российской вакцине», если власти действительно хотят «выйти из этой ситуации с коронавирусом».

«Если мы всем говорим, что мы российскую вакцину не берем, а нам на Западе ее просто не дают, значит, это спланированная операция по уничтожению украинского народа», — заявил парламентарий.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что вариант поставок вакцины Киеву возможен, но этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами, а также получить официальный запрос от властей страны. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь призвал соотечественников ждать «настоящую вакцину», которую пообещал Евросоюз. Зеленский также поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае — в феврале.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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