В Испании число смертей от коронавируса превысило 50 тысяч человек, пишет минздрав страны.

За последнюю неделю погибли 408 человек. С начала эпидемии заболели почти 1,9 миллиона человек, из них 50 тысяч заражений за последние семь дней.

В Испании 27 декабря началась вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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