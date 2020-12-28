Москвичам не запрещается гулять по улицам в новогоднюю ночь

Москвичам можно гулять по улицам в новогоднюю ночь, но массовых мероприятий не будет. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, пишет ТАСС.

«Уличных развлечений у нас, к сожалению, это первый [такой] Новый год, не будет... Но при этом гулять не воспрещается», — сказал Немерюк.

В Москве коронавирусом заразились 792 457, выздоровели 609 770, скончались 10 989 человек.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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