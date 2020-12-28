Мурашко рассказал, почему Россия так быстро разработала вакцину от коронавируса
Россия так быстро разработала вакцину от коронавируса, опираясь на высокий научный потенциал страны. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».
«Именно высокий базовый научный потенциал и технологические заделы позволили оперативно реагировать на нужды практического здравоохранения и в кратчайшее время создать вакцину от нового коронавируса SARS-CoV-2», — сказал Мурашко.
Он подчеркнул, что учреждения минздрава за первое полугодие 2020-го года получили 341 патент.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.
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