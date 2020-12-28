Гинцбург заявил, что коронавирус круглогодичен

Коронавирус, в отличие от гриппа, не является сезонным, он круглогодичен. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

«В отличие от гриппа, который является сезонным заболеванием и где надо использовать вакцину, которая может защитить на 3-4 месяца, данное заболевание (COVID-19) не является сезонным, оно уже это показало – оно круглогодично», — сказал Гинцбург.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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