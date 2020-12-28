700 тысяч доз «Спутника V» вышли в гражданский оборот

Почти 700 тысяч доз российской вакцины «Спутник V» находятся в гражданском обороте для массовой вакцинации. Об этом заявил директор разработавшего препарат центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет ТАСС.

«Сейчас уже в гражданском обороте находится порядка 700 тыс. доз вакцины, которые получили наши сограждане», — сказал он.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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