РФ не будет применять комбинацию вакцин «Спутник V» и AstraZeneca

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что пока Россия не планирует использовать такую комбинацию.

Однако при этом он уточнил, что комбинированная вакцина «Спутник V» и AstraZeneca будет давать иммунитет от коронавируса на два года.

По его словам, AstraZeneca должна инициировать проведение третьей фазы клинических испытаний препарата в тех странах, где намерены применять комбинированный препарат.

Гинцбург заключил, что после вакцинации комплексной вакциной «Спутник V» у человека вырабатывается абсолютный иммунитет к COVID-19 в 92% случаях.

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