Голикова оценила ситуацию с производством вакцин от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о ситуации с производством вакцин от коронавируса в России. Об этом она рассказала в интервью в программе «Познер» на Первом канале.

Она отметила, что в России производство препарата будет наращиваться в большом объеме в 2021 году.

«Такой декабрь дает нам основания говорить о том, что мы нарастим производство и выпуск в гражданский оборот российских вакцин», — сказала Голикова.

По ее словам, планируемые объемы производства будут пересмотрены и увеличены исходя из эпидемиологической ситуации.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 81,2 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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