Вице-премьер РФ Татьяна Голикова надеется, что коронавирус отступит в 2021 году. Об этом пишет ТАСС.

«Очень надеюсь на то, что с приходом Нового года болезнь отступит, мы преодолеем те сложности, которые у нас были в 2020 году», — сказала Голикова.

Она отметила, что на это есть все основания.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голикова объяснила, почему Россия не ввела повторный локдаун

— Голикова: РФ «ни на одну единичку» не скрывает данные по смертности из-за COVID-19

— Голикова заявила о стабилизации ситуации с COVID-19 в России