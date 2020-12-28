В районе крушения «Онеги» нашли три спасательных круга

В районе крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море нашли три спасательных круга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, в ходе поисков людей обнаружить не удалось. Все указывает на то, что 17 человек, которые находились на борту, погибли.

Ранее сообщалось, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области.

На борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение. Также предварительно известно, что все члены экипажа — граждане России.

По информации источников, судно было частным и вело рыболовный промысел. Отмечается, что на поиски экипажа направлены пять судов.

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