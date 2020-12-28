Голикова: РФ «ни на одну единичку» не скрывает данные по смертности из-за COVID-19

Россия с начала пандемии коронавируса «ни на одну единичку» не скрывала данные по смертности от инфекции. С таким утверждение выступила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Познер» на Первом канале.

«Я могу абсолютно четко, абсолютно официально, с осознанием дела сказать, что Россия ни на одну единичку не скрывает данные по смертности», — заявила вице-премьер.

По ее словам, в стране с начала пандемии публиковались все данные и по общей смертности, и по смертности от COVID-19.

Смертность за 11 месяцев 2020 года в России увеличилась на 13,8% по отношению к 2019 году, более 81% прироста связаны с коронавирусом, уточнила Голикова на брифинге в правительстве РФ.

За все время в стране выявлено более 3 млн случаев коронавируса, притом выздоровели 2,4 млн пациентов, а умерли — 55 265. За последние сутки в России зарегистрировано 27,7 тыс. заболевших; число активных случаев — 551 461.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков не знает, покажет ли Путин свою вакцинацию

— КС РФ признал конституционным ограничение передвижения россиян во время пандемии

— Голикова назвала наиболее узкое место в здравоохранении РФ