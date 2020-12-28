Голикова объяснила, почему Россия не ввела повторный локдаун

Россия не ввела повторный локдаун из-за коронавируса, потому что была готова ко второй волне. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

«Когда мы уже поняли, что это (вирус) такое, и научились лечить, у нас появились лекарства, вакцины и другие необходимые средства защиты, мы прекрасно понимали, что осенне-зимний период будет сам по себе сложен и еще на него наложится ковид», — сказала Голикова.

Она подчеркнула, что вирус становится обычной частью эпидемиологической ситуации.

В мире с начала пандемии зарегистрирован 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле раскрыли планы по мерам поддержки экономики

— Казахстан намерен приобрести американскую вакцину Pfizer от коронавируса

— Голикова назвала наиболее узкое место в здравоохранении РФ