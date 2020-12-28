Песков не знает, покажет ли Путин свою вакцинацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин принял решение вакцинироваться от коронавируса, так как уверен в безопасности «Спутника V».

По его словам, без заключения о безопасности препарата президент не мог бы планировать вакцинацию.

«Без такого заключения де-юро и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать вакцинацию. Он сам об этом сказал, что будет вакцинироваться, но сам скажет, когда и как», — сказал Песков.

Песков также отметил, что пока не знает, покажет ли Путин свою вакцинацию или же сообщит о ней постфактум.

Представитель Кремля напомнил, что в регионах уже началась вакцинация.

«Во все российские регионы уже направлены последующие партии вакцины. Наращивают мощности производители вакцины. Причем процесс производства отлажен, это позволяет быть уверенными в том, что объем будет увеличен», — сказал Песков.

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