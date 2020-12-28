В Москве выявили 6253 новых случая коронавируса за сутки

В Москве за минувшие сутки выявили 6 253 случая коронавирусной инфекции, это максимальные показатели с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

За прошедший день также были госпитализированы 1 412 инфицированных пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 534 человека.

Всего в столице инфекция была зафиксирована у 792 457 человек, выздоровели 609 770 (5 166 за последние сутки), скончались 10 989 (76 за последние сутки).

Среди новых выявленных случаев 38,2% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,6% — от 46 до 65 лет, 13,8% — от 66 до 79 лет, 5,3% — старше 80 лет. А также среди новых заболевших есть дети — 12,1%.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили еще 27 787 случаев коронавируса

— В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп граждан

— Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5166 пациентов