Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5166 пациентов
За минувшие сутки в Москве от коронавируса нового типа вылечились 5 166 пациентов, сообщает городской оперативный штаб.
Общее число выздоровевших после заражения COVID-19 в столице увеличилось до 609 770, указано в сообщении.
За все время пандемии в России выявлено более 3 млн случаев новой коронавирусной инфекции, из них более 54 тыс. — с летальным исходом.
В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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