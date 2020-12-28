Роскачество напомнило правила выбора красной рыбы к новогоднему столу

Роскачество дало советы по выбору соленой красной рыбы к новогоднему столу. Об этом сообщает РИА «Новости».

В первую очередь необходимо обратить внимание на цвет рыбы — он должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен, что может говорить об окислении жира. Наиболее насыщенный цвет бывает у семги и форели из-за специального питания, однако слишком яркий красный или розовый цвет семги может свидетельствовать о наличии красителей. Мышечная ткань рыбы должна быть умеренно плотная, без повреждений и расслоений.

Идеальный состав — рыба и соль, но техрегламент допускает небольшое число консервантов — сорбиновой и бензойной кислот в количестве не более 200 миллиграмм на килограмм.

На упаковке также должна быть информация, из какого сырья приготовлена рыба — охлажденного или замороженного. В Роскачестве отмечают, что полезнее и качественнее рыба из охлажденного сырья, однако это не всегда возможно и безопасно.

В охлажденном виде для производства в основном используют атлантического лосося (балтийского, беломорского, семгу) и форель. Из замороженного сырья по требованиям безопасности должны производиться лососевые тихоокеанские горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча и гольцы.

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